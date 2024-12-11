В Петербург в первые дни 2025 года привезли более 45 тонн фруктов, чая и риса

Партии растительной продукции, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, отправились в адреса получателей.

В период новогодних праздников должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в морском порту Санкт-Петербурга проконтролировали импорт 517 партий подкарантинной продукции в общем количестве 45,3 тысячи тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

На территорию страны в первые дни 2025 года через морской пункт пропуска поступили свежие фрукты из Марокко, Эквадора, Мадагаскара и Китая (более 35 тысяч тонн), чая из Кении и Вьетнама (2,2 тысячи тонн), риса из Таиланда и Индии (2 тысячи тонн).

Также фитосанитарный контроль в первые дни нового года прошли партии зеленого кофе в зёрнах, арахиса, кокосовой стружки, какао-бобов, сушеных овощей, фасоли, имбиря и грибов, табачного сырья, сухофруктов, продовольственных семян чиа и кунжута, приправ, специй и орехов из 16 стран мира.

Партии растительной продукции, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, отправились в адреса получателей.

Недавно в Санкт-Петербурге было обнаружено более 5 тысяч тонн молочной продукции с признаками фальсификации.

Фото: Россельхознадзор