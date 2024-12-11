В Санкт-Петербурге обнаружено более 5 тысяч тонн молочной продукции с признаками фальсификации

Несоответствие объемов сырья и выработанной продукции — факт, привлекший внимание сотрудников Россельхознадзора.

Северо-Западным межрегиональным Управлением Россельхознадзора в декабре 2024 года в ходе анализа документов в системе "Меркурий" было обнаружено более 5 тысяч тонн молочной продукции с признаками фальсификации.

Ведомством было установлено, что в петербургскую компанию "Русмол" от пермской и рязанской фирм поступило 1174 т молочной продукции. Затем из указанной продукции ООО "Русмол" выработало почти в 5 раз больше товаров – 5073 т масла, сухого молока и сыра.

Несоответствие объемов сырья и выработанной продукции — факт, привлекший внимание сотрудников Россельхознадзора. При более детальном анализе было также установлено, что все сырье, из которого была произведена молочная продукция, не прослеживается, а декларации о соответствии качества имеют признаки фальсификации.

Управлением Россельхознадзора аннулировано более 200 производственных ВСД, оформленных от имени ООО "Русмол" на пищевую молочную продукцию общей массой 5073 т, регистрация уполномоченных лиц ООО "Русмол", вносивших заведомо ложные данные в оформляемые ВСД, аннулирована в ФГИС ВетИС.

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