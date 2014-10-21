Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Минтранс сообщил о планируемых изменениях в вопросе перевозки детского питания в самолетах.

Российское министерство по транспорту введет общее правило, разрешающее пассажирам брать в самолет детское питание и материнское молоко с объемом более 100 миллилитров. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства из федерального правительства. Известно, что сейчас некоторые операторы пишут на своих сайтах о том, что их клиентам можно провозить детское питание в ёмкостях больше 100 миллилитров. Однако в общем документе властями регламентировано, что один человек может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более одного литра. В том числе, в этом пункте указано, что детское питание, в частности, материнское молоко, можно брать "в количестве, необходимом на время полета". Сейчас нововведение проходит согласование.

В настоящее время с учетом имеющейся правоприменительной практики, проводится работа по корректировке приказа № 34, предусматривающая, в частности, возможность провоза детского питания, в том числе материнского молока в контейнерах объемом более 100 мл, в количестве, необходимом на время полета. пресс-служба Минтранса РФ

