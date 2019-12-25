Аналитики сообщили о росте в РФ продаж молочной продукции в 2025 году

Эксперты назвали молоко универсальным продуктом для россиян.

Розничные продажи молочной продукции на территории России за прошлый год увеличились на 26 процентов в денежном выражении. Соответствующими данными поделились журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на результаты аналитики, подготовленной "СберАналитикой", государственной системой маркировки "Честный знак" и платформой inSales. Согласно статистическим данным, молоко остается в стране универсальной категорией, так как его покупают 50,6 процентов потребителей в возрасте до 16 лет. Также товар реализовывается у70,2 процентов граждан в группе 16-24 года, 77,8 процентов - в 25-34 года, 82,9 процента - в 35-44 года, 84 процента - в 45-54 года, 85,2 процента - в 55-64 года и 86,1 процент - среди покупателей, которым более 65 лет.

При этом физические объемы продаж выросли намного меньше - всего на 3,3%. результаты исследования

Установлено, что больше всего возросла выручка от продаж молочных десертов. Пост показателя составил 38 процентов, а количество приобретенных клиентами упаковок - увеличилось на 16,7 процента. В сфере кисломолочных продуктов рост в деньгах возрос на 36 процентов, а по объему продаж - на 8,4 процента. В области продажи сыров показатели поднялись на 29,3 процента в выручке т 11,2 процент в общем объеме, творог - на 26 процентов в деньгах и шесть процентов в натуральном выражении.

