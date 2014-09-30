Продолжительность рабочего дня в России сократилась впервые за три года

Сотрудники больше обращают внимание на удаленную работу, гибкий график и частичную занятость.

Средняя продолжительность рабочего дня в России впервые за три года уменьшилась на 0,1 процент или четыре минуты. Таким образом показатель составил 7,54 часа в первом квартале 2025 года. Соответствующей информацией поделились журналисты издания "Известия" со ссылкой на предоставленные данные от Росстата. Снижение продолжительности рабочего дня связано с изменениями, произошедшими на рынке труда. Специалисты объяснили, что в условиях дефицита профессиональных кадров и роста популярности у сотрудников удаленной работы и частичной занятости, отечественные компании предлагают более гибкие условия. Этот факт подтверждается увеличением количества сотрудников с частичной занятостью и ростом вакансий с удаленной работой и гибким графиком.

В Росстате добавили, что снижение часовой нагрузки на сотрудников стало возможным благодаря развитию цифровых платформ и увеличению числа самозанятых. В 2025 году 3,5 процента работников компаний трудились неполный день, а в 2024 году таких людей было 3,2 процента. Однако исторически продолжительность рабочего дня по стране только увеличивалась. В 2023 году показатель достиг максимума за последние 19 лет, составив 7,17 часа. Пандемия коронавирусной инфекции и введенные властями локдауны в 2020 году привели к снижению данного показателя. В последние годы в России фиксировался компенсаторный рост, который изменился в текущем году.

Дополнительно в 2025 году аналитики видят замедление роста заработных плат. Такая ситуация вынуждает работодателей искать другие способы удержания своих сотрудников. Все чаще организации предлагают гибкие графики и частичную занятость,что помогает сокращать продолжительность рабочего дня.

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