В Петербурге за неделю бензин подорожал на 0,1%

В целом по стране средние потребительские цены на бензин увеличились на 6 копеек.

Стоимость автомобильного бензина в период с 27 мая по 2 июня выросла в Петербурге на 0,1%. Соответствующую информацию привел Росстат.

Бензин марки АИ-92 был от 53,85 до 58,23 рублей, АИ-95 – от 58 до 64,31 рублей, АИ-98 и выше – от 71,75 до 89,64 рублей за литр.

А в целом по стране за неделю средние потребительские цены на бензин увеличились на 6 копеек (до 59,9 рублей за литр). Дизельное топливо подорожало на 4 копейки (до 71,39 рубля). Всего бензин подорожал в 58 субъектах.

Ранее мы сообщили о том, что на китайские машины для чиновников и депутатов администрация Петербурга потратит 77,5 млн рублей. Всего купят 10 авто для учреждения "Смольнинское".

Фото: Piter.TV