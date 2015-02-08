На китайские машины для чиновников и депутатов администрация Петербурга потратит 77,5 млн рублей

Всего купят 10 авто для учреждения "Смольнинское".

Петербургская администрация планирует закупить автомобили китайской марки Hongqi для обслуживания чиновников и депутатов. На эти цели выделят 77,5 млн рублей, пишет 78.ru, ссылаясь на портал госзакупок.

Всего купят 10 машин для учреждения "Смольнинское", каждая из них обойдется в 7,7 млн рублей. Цвет авто будет черным, салона – коричневым. А еще в "китайцах" должна быть "современная система безопасности и комфорта". Речь идет о панорамной крыше, мультимедийной системе и массажных сидениях.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти купили восемь автомобилей скорой помощи после вмешательства прокуратуры. Было внесено представление в адрес руководителя ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи".

Фото: Piter.TV