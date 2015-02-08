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На китайские машины для чиновников и депутатов администрация Петербурга потратит 77,5 млн рублей
Сегодня, 20:58
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На китайские машины для чиновников и депутатов администрация Петербурга потратит 77,5 млн рублей

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Всего купят 10 авто для учреждения "Смольнинское".

Петербургская администрация планирует закупить автомобили китайской марки Hongqi для обслуживания чиновников и депутатов. На эти цели выделят 77,5 млн рублей, пишет 78.ru, ссылаясь на портал госзакупок. 

Всего купят 10 машин для учреждения "Смольнинское", каждая из них обойдется в 7,7 млн рублей. Цвет авто будет черным, салона – коричневым. А еще в "китайцах" должна быть "современная система безопасности и комфорта". Речь идет о панорамной крыше, мультимедийной системе и массажных сидениях. 

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожском районе Ленобласти купили восемь автомобилей скорой помощи после вмешательства прокуратуры. Было внесено представление в адрес руководителя ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи". 

Фото: Piter.TV 

Теги: покупка машин, чиновники и депутаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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