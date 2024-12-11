В Петербурге чиновники потратили на машины 381 млн рублей

Самым бюджетным автомобилем стала Lada Granta за 971 тыс. рублей.

В прошлом году государственные структуры и компании Петербурга заключили контракты на поставку 178 машин. Общая их стоимость составила 381 млн рублей, пишет 27 января "Фонтанка".

Самым бюджетным автомобилем стала Lada Granta за 971 тыс. рублей, самым дорогим – Lada Vesta почти за 2,5 млн рублей. Первую приобрел Центр творчества "Фрунзенский", а последнюю купила Ленинградская городская библиотека.

Кроме того, купили шесть "Москвичей", семь иномарок Haval, две машины Chery Tiggo 8 Pro Max и четыре Chery Arrizo 8. Также хороший спрос на отечественные "электрички" – было приобретено 14 таких авто.

Фото: Piter.TV