Смольный выделил 37,3 млн рублей на обучение чиновников и судей

В Северной столице утвердили бюджет на обучение государственных служащих и депутатов.

Правительство Санкт-Петербурга определило объем финансирования программ профессионального развития для чиновников в текущем году. На сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы опубликован соответствующий проект закона. Общая сумма, выделенная на эти цели в 2026 году, превышает 37 миллионов рублей.

Средства будут распределены между различными государственными органами. На обучение сотрудников Законодательного собрания направят 989,9 тысячи рублей. Для исполнительных органов городской власти предусмотрено 160,4 тысячи рублей. Санкт-Петербургская избирательная комиссия получит 768,4 тысячи рублей. Самая крупная сумма — 1,415 миллиона рублей — предназначена для аппарата мировых судей.

Аппаратам уполномоченных также выделены средства: омбудсмену по правам человека — 155 тысяч рублей, детскому омбудсмену — 83,2 тысячи рублей. Контрольно-счетная палата города сможет потратить на обучение 462,35 тысячи рублей.

В документе отмечается, что проект закона о государственном заказе на мероприятия по профессиональному развитию госслужащих одобрен для дальнейшего рассмотрения. Губернатору рекомендовано внести его на обсуждение в Законодательное собрание. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Москаленко.

Фото: pxhere.com