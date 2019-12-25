В регионах России сокращают чиновников: эксперты объяснили возможные причины

Одним из главных объяснений сокращений называют необходимость экономить бюджетные средства.

Власти нескольких российских регионов объявили о планах сократить административный аппарат. Среди них — Хабаровский и Красноярский края, а также Москва, Московская, Нижегородская, Саратовская, Самарская и Белгородская области. О причинах этой тенденции и возможных последствиях рассказал Telegram-канал "Мейстер".

Одним из главных объяснений сокращений называют необходимость экономить бюджетные средства. На фоне финансовых трудностей регионам приходится искать дополнительные ресурсы для выполнения социальных обязательств и поддержки участников специальной военной операции. Уменьшение расходов на содержание чиновничьего аппарата может помочь решить эти задачи.

Однако, по мнению авторов канала, дело не только в бюджетной экономии. Ещё один фактор — цифровизация государственного управления. Развитие многофункциональных центров, портала "Госуслуги", электронного документооборота и автоматизированной отчётности позволяет выполнять часть задач без прежнего количества сотрудников. В публикации отмечается, что за последние семь-восемь лет число чиновников в стране могло сократиться более чем на 300 тысяч человек.

При этом само объявление о сокращении штата ещё не означает, что расходы регионального бюджета действительно уменьшатся. Как отмечает "Мейстер", иногда власти упраздняют вакантные должности, которые и так никто не занимал. В других случаях сотрудников переводят в муниципальные структуры или подведомственные учреждения. Там их опыт может оказаться востребованным, особенно если организации испытывают нехватку кадров.

Существует и другой вариант: бывшие государственные служащие переходят в организации, формально не входящие в систему госуправления, но связанные с региональными властями. Если они продолжают выполнять схожие функции за счёт бюджетного финансирования, реальная экономия может оказаться незначительной.

Поэтому, безусловно, показателем эффективности властей субъектов в данном вопросе должно стать не само по себе снижение числа чиновников, а объемы реально высвободившихся средств. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.tv