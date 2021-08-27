Во Всеволожском районе купили 8 автомобилей скорой помощи после вмешательства прокуратуры

Прокурором было внесено представление в адрес руководителя ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи".

Во Всеволожском районе после вмешательства прокуратуры закуплены новые автомобили медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Ленинградской области.

Всеволожской городской прокуратурой проведена проверка сведений о недостаточной обеспеченности материальной базой и рабочим персоналом ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи". В ходе проверки было установлено, что автопарк Всеволожской подстанции скорой медицинской помощи не обеспечен достаточным количеством исправного автотранспорта для выхода на линию.

Прокурором было внесено представление в адрес руководителя ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи", которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также были закуплены 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи.

Фото: Piter.tv