В торговых центрах Петербурга выявили посетителей без масок

Нарушителей привлекли к административной ответственности.

В 4 торговых центрах Петербурга обнаружили нарушение противоэпидемических мер. Рейд накануне провели сотрудники Смольного совместно с Роспотребнадзором, сообщила пресс-служба администрации города.

Провести проверки попросил губернатор Александр Беглов, так как в город прибывают туристы.

Расслабляться нельзя — маски, социальная дистанция — никто этого не отменял. Ограничительные меры в Петербурге продлены до 12 июля. Все торговые организации, предприятия общепита, посетители обязаны их соблюдать. Проверки будут продолжены. Александр Беглов, губернатор Петербурга.

Рейды провели на 75 объектах: магазинах, фудкортах, кафе. В ТРЦ "Галерея" на входе посетителям не измеряли температуру и не следили за тем, используют ли граждане маски. Такая же ситуация сложилась и в ТЦ "Норд" на проспекте Просвещения. В ТЦ "Невский центр" у кафе не было QR-кода, а в ТЦ "Капитолий" в точке общепита отсутствовал антисептик и журнал термометрии.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, оштрафованы 8 посетителей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Рубинштейна убрали восемь незаконных летних кафе.

Фото: Unplash / AR