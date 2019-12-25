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На улице Рубинштейна убрали восемь незаконных летних кафе
Сегодня, 19:50
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На улице Рубинштейна убрали восемь незаконных летних кафе

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Власти Петербурга изъяли уличную мебель и отправили на склад временного хранения. 

В пятницу, 11 июня, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) и Центра повышения эффективности использования государственного имущества проверили законность летних кафе на улице Рубинштейна. Поводов для проверки стали многочисленные обращения петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Так, восемь кафе были оштрафованы за незаконные летние кафе. Известно, что власти Петербурга изъяли уличную мебель и отправили на склад временного хранения. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что летние кафе не должны мешать жителям и гостям Северной столицы. Глава города добавил, что в этом году сохраняется упрощенный порядок получения разрешений на летние кафе. Размещать столики можно с 1 мая по 15 октября. 

Ранее мы писали, что на улице Рубинштейна две девушки устроили петербуржцам стриптиз.

Фото: Piter.tv

Теги: кки, летние кафе, улица рубинштейна
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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