Девушки танцевали, демонстрировали свои части тела, а также приставали к молодым людям и прохожим.

В центре Петербурга на улице Рубинштейна две девушки устроили петербуржцам стриптиз. Об этом сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

Шоу началось в воскресенье, 30 мая, около 7 утра у дома №24 по улице Рубинштейна. На кадрах видно, что девушки находились в компании парней, которые снимали происходящее на камеру. Девушки танцевали, демонстрировали свои части тела, а также приставали к молодым людям и прохожим. На данный момент "судьба" девушек неизвестна.

Ранее мы писали, что в мае петербуржцы также заметили гулявшую голую девушку в центре города.

Видео: Piter.tv