Трое молодых петербуржцев стреляли по бутылкам на улице Рубинштейна

Правоохранители задержали молодых людей, которые стреляли из пневматического пистолета на улице Рубинштейна. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района 7 сентября поступили сведения о стрельбе. На месте поймали троих парней в возрасте 19, 23 лет и 21 года. По словам задержанных, стреляли они по бутылкам.

У 21-летнего изъяты пневматический пистолет Colt SAA.45 Revolver и три металлических шарика. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV