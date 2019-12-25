  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трое молодых петербуржцев стреляли по бутылкам на улице Рубинштейна
Сегодня, 9:50
78
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Трое молодых петербуржцев стреляли по бутылкам на улице Рубинштейна

0 0

У 21-летнего изъяты пневматический пистолет Colt SAA.45 Revolver и три металлических шарика.

Правоохранители задержали молодых людей, которые стреляли из пневматического пистолета на улице Рубинштейна. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Центрального района 7 сентября поступили сведения о стрельбе. На месте поймали троих парней в возрасте 19, 23 лет и 21 года. По словам задержанных, стреляли они по бутылкам. 

У 21-летнего изъяты пневматический пистолет Colt SAA.45 Revolver и три металлических шарика. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек стрелял из аэрозольного пистолета на Парфеновской. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, улица рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии