Молодой человек стрелял из аэрозольного пистолета на Парфеновской

Вечером 7 сентября сотрудники полиции Адмиралтейского района получили сигнал о стрельбе возле дома №9, корпус 2 на Парфеновской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Патрульный наряд быстро прибыл на место происшествия и задержал 21-летнего местного жителя. У подозреваемого изъяли специальное приспособление для стрельбы газовыми капсулами марки "Пионер" и одну пустую гильзу.

Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV