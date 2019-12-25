  1. Главная
Молодой человек стрелял из аэрозольного пистолета на Парфеновской
Сегодня, 9:22
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Вечером 7 сентября сотрудники полиции Адмиралтейского района получили сигнал о стрельбе возле дома №9, корпус 2 на Парфеновской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. 

Патрульный наряд быстро прибыл на место происшествия и задержал 21-летнего местного жителя.  У подозреваемого изъяли специальное приспособление для стрельбы газовыми капсулами марки "Пионер" и одну пустую гильзу.

Составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

