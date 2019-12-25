На Васильевском острове найден угнанный Mercedes с макетом гранаты в салоне

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На Васильевском острове в Петербурге был найден угнанный автомобиль Mercedes-Benz E 200. В салоне машины находился предмет, внешне напоминающий гранату Ф-1.

Согласно заявлению владельца, автомобиль стоимостью 2,5 миллиона рублей был похищен с парковки "ЕвроАвто" на улице Парашютной в период с 18 августа по 4 сентября. Машина была оснащена только стандартной сигнализацией и не имела спутниковой системы отслеживания.

4 сентября автомобиль был обнаружен на проспекте Крузенштерна, дом 4. При осмотре машины сотрудники правоохранительных органов нашли в салоне предмет, похожий на гранату. Они немедленно вызвали инженерно-технический отдел ОМОН, который установил, что это был макет.

В ходе расследования полиция изучает записи с камер видеонаблюдения парковки "ЕвроАвто". Также были изъяты ключи от автомобиля и два государственных номера. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV