Житель Красного Села кидал бутылки из окна и попал в 6-летнего ребенка

2 сентября в дежурную часть полиции Красносельского района обратилась женщина, сообщившая о действиях жителя одной из квартир дома №10, корпус 1, расположенного на Кингисеппском шоссе в Красном Селе. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, она заявила, что кто-то выбрасывает из окна стеклянные бутылки.

Следующим днем, 3 сентября, больница направила в полицию экстренное извещение о доставленном мальчике шести лет с травмами головы, полученных в результате падения бутылочного стекла. Мальчик был осмотрен врачами, состояние признано удовлетворительным, после оказания медицинской помощи ребенок вернулся домой. Мать пострадавшего ребенка подтвердила, что травма была вызвана осколками разбитой бутылки.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 сентября в 13:30 полицией был задержан 34-летний безработный мужчина, проживавший в указанной квартире. Установлено, что именно он совершал противоправные действия, бросая бутылки из окна своего жилища, мотивируя свои поступки хулиганскими намерениями.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

