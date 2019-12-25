Дорожный конфликт с применением биты произошел на Дачном проспекте

Потерпевший получил медицинскую помощь, после осмотра врачи отправили его домой для продолжения лечения амбулаторно.

Утром 2 августа в полицию Кировского района обратился 41-летний мотоциклист, сообщив о произошедшем дорожном происшествии вблизи дома №24, корпус 2 на Дачном проспекте. Конфликт произошел около 11 часов утра между заявителем и водителем автомобиля Volkswagen Polo. Водитель авто применил физическую силу, ударив мужчину битой, а также повредил транспортное средство потерпевшего. После нападения нарушитель покинул место события. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший получил медицинскую помощь, после осмотра врачи отправили его домой для продолжения лечения амбулаторно.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту происшествия, уточняются все подробности ситуации. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Одновременно ведется поиск водителя, покинувшего место ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что девушка облила "зеленкой" сотрудника банка на Энгельса.

Фото: Piter.TV