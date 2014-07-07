Девушка облила "зеленкой" сотрудника банка на Энгельса

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

Вечером 3 сентября сотрудники полиции Выборгского района Санкт-Петербурга приняли обращение сотрудницы банковского отделения, находящегося на проспекте Энгельса, дом 55. Женщина рассказала, что незнакомая девушка зашла в отделение и неожиданно плеснула зеленкой прямо в лицо сотруднице банка.

Приехавшие на место происшествия правоохранительные органы задержали подозреваемую, которой оказалась 20-летняя местная жительница.

Задержанная призналась, что недавно сама стала жертвой телефонных мошенников, передав им значительную сумму денег, включая вырученную от продажи украшений в ломбард. Затем злоумышленники снова связались с девушкой и пообещали вернуть украденные средства, если та осуществит хулиганский акт — польёт сотрудницу банка зеленкой, утверждая, будто именно эта служащая замешана в преступлении. Однако после произошедшего похищенная сумма девушке возвращена не была.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("хулиганство"), а сама обвиняемая арестована согласно нормам статьи 91 УПК РФ.

Помимо этого, полиция приняла заявление девушки относительно случившегося ранее факта мошенничества. Ведётся работа по установлению всех обстоятельств преступления и решается вопрос о дальнейшем уголовном преследовании организаторов махинаций.

