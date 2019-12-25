У помощника капитана сухогруза отобрали доллары и евро на Богословском кладбище

Возбуждено уголовное дело по статье 162 ч. 2 УК РФ ("разбой").

Вечером 30 августа, около 19:30, помощник капитана сухогруза, прибывший в Петербург из Калининграда, обратился в правоохранительные органы Калининского района. 35-летний мужчина заявил, что на Богословском кладбище подвергся нападению четырех неизвестных лиц, лишивших его денег в размере 100 долларов США и 350 евро. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Нападавшие использовали физическое воздействие, после чего скрылись. Заявитель не смог описать приметы злоумышленников, однако высказал предположение, что все они были подростками. Медицинская помощь потерпевшим оказана не была, сообщений из медицинских учреждений не поступало.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 ч. 2 УК РФ ("разбой"). Вечером 1 сентября 2025 года, в 18:30, сотрудниками отдела уголовного розыска в доме номер 11 по адресу улица Бестужевская была проведена операция по задержанию подозреваемых. Опергруппа взяла под стражу двоих несовершеннолетних — юношей 15 и 16 лет.

Молодые люди арестованы в порядке, предусмотренном статьей 91 УПК РФ.

