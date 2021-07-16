  1. Главная
Капремонт дома Довлатова завершен на улице Рубинштейна
Сегодня, 16:21
Специалисты восстановили фасад, балконы, утраченные детали декора, а также выполнили внутренние работы.

На улице Рубинштейна, 23, завершен капитальный ремонт дома, где более 30 лет жил Сергей Довлатов. В настоящее время в квартире располагается музей, напомнили в Смольном. 

Специалисты восстановили фасад, балконы, утраченные детали декора, а также выполнили внутренние работы. Обновлены архитектурные элементы, отремонтирована решетка дворового воротного проезда. 

Построили здание в 1911 году по проекту инженера Александра Барышникова. Кроме того, в доме проживала семья Антипа Ефремова – отца будущего фантаста Ивана Ефремова. В 1917 году здесь останавливался американский писатель Джон Рид. 

Ранее мы рассказывали о том, что ремонт 2,9 тыс. крыш домов завершен в Петербурге. 

Фото: пресс-служба Смольного 

