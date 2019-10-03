Петербуржец, угрожая пистолетом, обокрал прохожего на 40 тыс. рублей на Рубинштейна

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полиция Центрального района задержала подозреваемого в разбойном нападении на улице Рубинштейна. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился 33-летний оператор садоводческого товарищества с заявлением о том, что около ресторана незнакомец, угрожая пистолетом, отобрал у него телефон, банковские карты, водительское удостоверение и паспорт, после чего скрылся. Общая сумма ущерба – 40 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Накануне в квартире дома на проспекте Авиаконструкторов по подозрению поймали 21-летнего рецидивиста. Похищенное частично изъято.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пулково пассажир украл брендовый чехол для кредитных карт.

Фото: Piter.TV