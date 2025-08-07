В Пулково 25-летний пассажир украл брендовый чехол для кредитных карт

По возвращении из Антальи он был задержан.

В аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу брендового чехла для кредитных карт из магазина. Подробности сообщили в пресс-службе ЛО МВД России в аэропорту Пулково.

К полицейским обратилась представитель одного из магазинов беспошлинной торговли, который расположен в зоне вылета международных рейсов. Она заявила о краже брендового чехла для кредитных карт (картхолдер).

Подозреваемым оказался 25-летний пассажир рейса "Санкт-Петербург – Анталья". Выяснено, что мужчина приехал в Централизованный пассажирский терминал для того, чтобы отправиться на отдых за границу. Пройдя регистрацию на рейс, он решил посетить один из магазинов. На прилавке ему приглянулся один из аксессуаров для кредитных карт. По возвращению из-за рубежа подозреваемый был выявлен сотрудниками транспортной полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ "Кража". Подозреваемый находится под обязательством о явке.

Видео: пресс-служба ЛО МВД России в аэропорту Пулково