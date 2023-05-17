Жителя Иваново обокрали на 25 тыс. рублей на Московском вокзале

На Московском вокзале в Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу личного имущества у пассажира. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.
В дежурную часть обратился 29-летний житель Иваново, который сообщил о том, что у него пропал пакет с вещами. Сумма ущерба составила свыше 25 тыс. рублей. По подозрению задержали 53-летнего уроженца Удмуртской Республики.
Потерпевший прибыл на вокзал, чтобы уехать домой, и, проходя через рамки металлодетектора, оставил джинсы и кроссовки на интроскопе. В этот момент следом шел злоумышленник, забравший все себе. Похищенное нашли в его чемодане.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее на Piter.TV: приезжая подозревается в краже 980 тыс. рублей из квартиры блокадников на Будапештской.
Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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