Жителя Иваново обокрали на 25 тыс. рублей на Московском вокзале

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

На Московском вокзале в Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу личного имущества у пассажира. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратился 29-летний житель Иваново, который сообщил о том, что у него пропал пакет с вещами. Сумма ущерба составила свыше 25 тыс. рублей. По подозрению задержали 53-летнего уроженца Удмуртской Республики.

Потерпевший прибыл на вокзал, чтобы уехать домой, и, проходя через рамки металлодетектора, оставил джинсы и кроссовки на интроскопе. В этот момент следом шел злоумышленник, забравший все себе. Похищенное нашли в его чемодане.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: приезжая подозревается в краже 980 тыс. рублей из квартиры блокадников на Будапештской.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО