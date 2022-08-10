Приезжая подозревается в краже 980 тысяч рублей из квартиры блокадников на Будапештской

Также полицейскими разыскивается ее сообщница.

Полицейскими Фрунзенского района задержана приезжая, укравшая из квартиры блокадников на Будапештской улице почти миллион рублей. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 31 июля обратилась 57-летняя петербурженка с заявлением о том, что неизвестный проник в квартиру ее родителей (блокадников), проживающих в доме 89 по улице Будапештская. Из квартиры пропали 980 тысяч рублей.

Поздним вечером в этот же день у дома 30 по улице по подозрению в совершении данного преступления задержана 33-летняя приезжая, которая была доставлена в отдел полиции для разбирательства. Также полицейскими разыскивается ее сообщница.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

Ранее пассажир "Сапсана" из Москвы в Петербург остался без часов за 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv