Пассажир "Сапсана" из Москвы в Петербург остался без часов за 100 тыс. рублей

К хищению чужого имущества был причастен 25-летний работник транспортной инфраструктуры, уроженец ближнего зарубежья.

Транспортная полиция раскрыла кражу брендовых часов в "Сапсане" из Москвы в Петербург. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратились с просьбой оказать содействие в розыске часов за 100 тыс. рублей. К хищению чужого имущества был причастен 25-летний работник транспортной инфраструктуры, уроженец ближнего зарубежья. Мужчина пришел на уборку, обнаружил аксессуар в кармашке сиденья и решил забрать себе. В ближайшее время похищенное вернут владельцу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО