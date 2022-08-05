Женщина похитила рюкзак у пассажира рейса "Чэнду — Петербург" в Пулково

В отношении злоумышленницы возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В Пулково транспортные полицейские раскрыли кражу рюкзака. Об этом рассказали в ЛО МВД России в аэропорту.

В дежурную часть обратился 47-летний пассажир рейса "Чэнду — Петербург" с просьбой оказать содействие в поиске детского ранца с личными вещами. Сумма ущерба составила порядка 19 тыс. рублей.

Рюкзак заприметила женщина, которая проходит фигуранткой уголовного дела за аналогичное деяние. Потерпевший оставил его на скамейке, там были сувениры из Восточной Азии, а также планшет.

В отношении злоумышленницы возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: за ночь рецидивист проник в кафе и квартиру в Кировском районе.

Видео: пресс-служба ЛО МВД России в аэропорту Пулково