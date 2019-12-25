За ночь рецидивист проник в кафе и квартиру в Кировском районе

Его привлекали к ответственности за кражи, мошенничество, угон автомобиля и незаконное хранение наркотических средств.

Росгвардейцы задержали в Кировском районе мужчину, проникшего за ночь в кафе и квартиру. Все похищенное изъято, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 июля обратилась 68-летняя женщина с информацией о том, что в ее жилище в доме по улице Червонного Казачества через открытое окно проник преступник. Злоумышленником оказался знакомый 42-летнего сына, при себе у него были несколько пакетов. Там нашли продукты, камеру наблюдения, зарядные устройства и другие вещи. Все это мужчина украл из заведения на проспекте Стачек, куда получилось попасть через служебный вход.

Ранее судимого 40-летнего вора увезли в отдел, его привлекали к ответственности за кражи, мошенничество, угон автомобиля и незаконное хранение наркотических средств.

Ранее на Piter.TV: двое рецидивистов ограбили аптеки в Невском районе на 12 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти