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За ночь рецидивист проник в кафе и квартиру в Кировском районе
Сегодня, 14:59
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За ночь рецидивист проник в кафе и квартиру в Кировском районе

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Его привлекали к ответственности за кражи, мошенничество, угон автомобиля и незаконное хранение наркотических средств.

Росгвардейцы задержали в Кировском районе мужчину, проникшего за ночь в кафе и квартиру. Все похищенное изъято, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 28 июля обратилась 68-летняя женщина с информацией о том, что в ее жилище в доме по улице Червонного Казачества через открытое окно проник преступник. Злоумышленником оказался знакомый 42-летнего сына, при себе у него были несколько пакетов. Там нашли продукты, камеру наблюдения, зарядные устройства и другие вещи. Все это мужчина украл из заведения на проспекте Стачек, куда получилось попасть через служебный вход. 

Ранее судимого 40-летнего вора увезли в отдел, его привлекали к ответственности за кражи, мошенничество, угон автомобиля и незаконное хранение наркотических средств. 

Ранее на Piter.TV: двое рецидивистов ограбили аптеки в Невском районе на 12 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кировский район, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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