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Двое рецидивистов ограбили аптеки в Невском районе на 12 тыс. рублей
Сегодня, 10:25
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Двое рецидивистов ограбили аптеки в Невском районе на 12 тыс. рублей

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Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Невском районе Петербурга раскрыли ограбление двух аптек. Общий ущерб оценен в 12 тыс. рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В мае двое преступников похитили товары из аптеки в Клочковом переулке на сумму 7 тыс. рублей, спустя несколько часов ограбили еще одну на проспекте Большевиков на 4,8 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

По подозрению накануне задержали рецидивистов в возрасте 24 и 25 лет. Их судили за грабеж, старшего еще и за наркотики. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг. 

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, невский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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