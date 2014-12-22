Двое рецидивистов ограбили аптеки в Невском районе на 12 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

В Невском районе Петербурга раскрыли ограбление двух аптек. Общий ущерб оценен в 12 тыс. рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В мае двое преступников похитили товары из аптеки в Клочковом переулке на сумму 7 тыс. рублей, спустя несколько часов ограбили еще одну на проспекте Большевиков на 4,8 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По подозрению накануне задержали рецидивистов в возрасте 24 и 25 лет. Их судили за грабеж, старшего еще и за наркотики.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг.

Фото: Piter.TV