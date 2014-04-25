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В Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг
Сегодня, 14:39
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В Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг

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Полицейские оперативно задержали его.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Кировской области, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). 

По данным надзорного ведомства, в марте обвиняемый нашел чужую карту возле самоката на проспекте Художников. Так, мужчина купил через счет табачные изделия и куртку. Полицейские оперативно задержали его. Общая сумма ущерба – 7 тыс. рублей. 

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что за нападение на таксиста в Невском районе рецидивист предстанет перед судом. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: кража, прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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