В Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг

Полицейские оперативно задержали его.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Кировской области, которому вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).

По данным надзорного ведомства, в марте обвиняемый нашел чужую карту возле самоката на проспекте Художников. Так, мужчина купил через счет табачные изделия и куртку. Полицейские оперативно задержали его. Общая сумма ущерба – 7 тыс. рублей.

Уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга