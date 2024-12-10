  1. Главная
Сегодня, 14:58
В Фонде капремонта рассказали, как идет работа по восстановлению дубовых элементов для дома Довлатова

В мастерской создают окна и двери для памятников, в которых сейчас ремонтируют фасады.

В Фонде капитального ремонта Петербурга рассказали, как идет работа по восстановлению дубовых элементов для дома Довлатова. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В мастерской создают окна и двери для памятников, в которых сейчас ремонтируют фасады. На предприятии трудятся десятки человек. Окна изготавливают из лиственницы или дерева хвойных пород. 

Спрос города на такие изделия растет: в последние годы в исторических домах устанавливает именно деревянные элементы. 

Ранее на Piter.TV: капремонт дома 65 на Невском проспекте завершили. Этот объект возвращает к эпохе рубежа XIX-XX веков, олицетворяя собой богатство архитектурного стиля эклектизма. 

Видео: пресс-служба Фонда капитального ремонта Петербурга 

Теги: дом довлатова, фонд капитального ремонта
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

