В Фонде капремонта рассказали, как идет работа по восстановлению дубовых элементов для дома Довлатова

В мастерской создают окна и двери для памятников, в которых сейчас ремонтируют фасады.

В Фонде капитального ремонта Петербурга рассказали, как идет работа по восстановлению дубовых элементов для дома Довлатова. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В мастерской создают окна и двери для памятников, в которых сейчас ремонтируют фасады. На предприятии трудятся десятки человек. Окна изготавливают из лиственницы или дерева хвойных пород.

Спрос города на такие изделия растет: в последние годы в исторических домах устанавливает именно деревянные элементы.

Ранее на Piter.TV: капремонт дома 65 на Невском проспекте завершили. Этот объект возвращает к эпохе рубежа XIX-XX веков, олицетворяя собой богатство архитектурного стиля эклектизма.

Видео: пресс-служба Фонда капитального ремонта Петербурга