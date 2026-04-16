Реставрацию фасада усадьбы Демидовых начали в центре Петербурга

Сейчас подрядчики приступают к первому этапу — расчистке поверхностей и отбивке старой штукатурки.

В историческом центре города, в переулке Гривцова, 1/64, стартовали масштабные работы по капитальному ремонту. Реставраторам предстоит привести в порядок фасады площадью более 16 тысяч квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, на объекте уже смонтированы строительные леса.

Сейчас подрядчики приступают к первому этапу — расчистке поверхностей и отбивке старой штукатурки.

Особое внимание специалисты уделят уникальным архитектурным элементам здания. Ключевыми задачами станут восстановление чугунной веранды и винтовых лестниц, которые являются доминантой фасада. Согласно графику, все работы планируется завершить до конца текущего года.

Видео: пресс-служба Фонда капитального ремонта Петербурга