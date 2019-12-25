В доме на Большой Зелениной усилят старые перекрытия и конструкции
Сегодня, 12:49
175
lizapoluda

На улице Большой Зелениной, 1/44 в Петербурге продолжаются комплексные работы по восстановлению дома. Как сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта, специалисты уже приступили к подготовительному этапу — усилению перекрытий и конструкций, находящихся вне зоны обрушения.

В настоящее время проведен аукцион на разработку проектной и сметной документации. Готовые решения будут представлены к началу июля, после чего будет заключен договор на проведение строительно-монтажных работ и определены точные сроки их выполнения.

Пока жильцы временно не проживают в квартирах, у экспертов есть возможность провести дополнительное обследование здания и выполнить необходимые технические мероприятия. В прошлом году уже были завершены ключевые этапы: восстановлена целостность конструкций, смонтирована кровля и усилен фундамент.

Фото: Фонд капитального ремонта Петербурга 

Категории: Лента новостей, Новости СПб,

