В Петербурге Фонд капремонта начал выполнять задачи на 2025 год

Всего проведут более 2,7 тыс. работ на сумму порядка 31 млрд рублей.

Фонд капитального ремонта Петербурга приступил к выполнению задач на 2025 год. Так, дан старт 240 видам работ, сообщили в Смольном 30 января.

Всего проведут более 2,7 тыс. работ на сумму порядка 31 млрд рублей, 50 из них завершены либо находятся в высокой степени готовности. Речь идет о замене лифтового оборудования и автоматической противопожарной защиты.

Особенность Петербурга – большое количество зданий, являющихся объектами культурного наследия. Они требуют не только ремонта, но и бережной реставрации. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В этом году продолжатся работы на жилых зданиях Невского проспекта.

А за 2024 год в Северной столице выполнили свыше 2,6 тыс. видов работ. В том числе, приведены в порядок более 420 крыш и 200 фасадов, заменены свыше 2,3 тыс. лифтов в 580 домах, отремонтированы более 1,3 тыс. инженерных систем.

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт на набережной Мойки завершится до конца 2026 года.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)