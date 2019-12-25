Капремонт фасадов доходного дома Дубровича на Коломенской улице завершается

В процессе ремонта фасадов рабочие восстановили и отреставрировали оригинальные "балкончики-дровницы", произвели реставрацию кирпичной кладки и облицевали цоколь путиловским камнем.

Капитальный ремонт фасадов доходного дома Э.П. Дубровича на Коломенской улице, 33/40 близится к завершению.

Рядом с окнами заднего фасада здания расположены уникальные решетки. Как пояснили в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга, это были "балкончики-дровницы" — металлические конструкции с горизонтальными стержнями, служившие для хранения дров. Печное отопление использовалось в городской застройке до середины 1960-х годов. Дрова завозили в город летом на баржах, и многие горожане делали запасы на весь отопительный сезон.

В процессе ремонта фасадов рабочие восстановили и отреставрировали оригинальные "балкончики-дровницы", произвели реставрацию кирпичной кладки и облицевали цоколь путиловским камнем.

Ранее мы сообщили о том, что два федеральных памятника передали в аренду в Сестрорецке по программе "Рубль за метр".

Фото: Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга