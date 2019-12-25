Два федеральных памятника передали в аренду в Сестрорецке по программе "Рубль за метр"

Программа "Рубль за метр" предназначена для восстановления объектов культурного наследия с помощью частных инвестиций.

Российский аукционный дом (РАД) реализовал право аренды двух объектов культурного наследия в Сестрорецке в рамках программы "Рубль за метр". Аренда "Загородного дома Л.А. Зиггроеда" и "Дома Н.М. Кочкина" обошлись инвесторами в 120 тыс. и 140 тыс. рублей соответственно, сообщает 4 декабря "КоммерсантЪ-Санкт-Петербург".

Объекты были проданы по начальной цене торгов, равной арендной плате до начала реставрационных работ. "Загородный дом Л.А. Зиггроеда" расположен на улице Андреева и имеет площадь 488,7 кв. м. "Дача Н.М. Кочкина" находится на улице Максима Горького, ее площадь составляет 620,6 кв. м. Оба здания требуют капитального ремонта.

Программа "Рубль за метр" предназначена для восстановления объектов культурного наследия с помощью частных инвестиций. Объекты сдаются в аренду на 49 лет с условием проведения реставрации в течение семи лет. С 2019 по 2024 годы через эту программу были арендованы такие объекты, как "Конюшенное ведомство" на Конюшенной площади и здание на Большой Зелениной.

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Фото: citywalls.ru