Капремонт на набережной Мойки завершится до конца 2026 года

Трудности на данном участке обусловлены плотной сетью коммуникаций.

Ремонт исторической гранитной набережной длиной 456 метров напротив Новой Голландии планируется завершить к концу 2026 года. В настоящий момент ведутся активные работы по созданию нового фундамента из буронабивных свай. Уже демонтировано свыше 200 метров старой набережной и установлено 150 свай. Продолжаются работы по устройству котлована для возведения новой стены.

Строительно-монтажные работы на участке набережной реки Мойки между Матвеевым и Храповицким мостами стартовали летом 2024 года из-за критического состояния объекта. Трудности на данном участке обусловлены плотной сетью коммуникаций: кабельными линиями, водоснабжением, канализационными коллекторами и газовыми сетями. Восстановление проводится с применением бережных методов.

Как отметил генеральный директор субгенподрядчика Петр Коняев, сейчас активная фаза работ охватывает половину набережной. Шпунтовая стена установлена с обеих сторон, чтобы предотвратить повреждение соседних зданий. Объект находится под контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Демонтирована половина стенки набережной. Исторический гранит перемещен на технологическую площадку, где проходит пескоструйная очистка, реставрация и подготовка к повторной установке.

Последний капитальный ремонт данного участка проводился более 50 лет назад. За долгое время эксплуатации набережная сдвинулась в сторону реки почти на 10 сантиметров. Были неудобства и для пешеходов: проседали тротуарные плиты. В процессе строительных работ специалисты возведут новую стену набережной на 435 буронабивных сваях. Кроме того, они восстановят 1,5 тысячи исторических гранитных камней облицовки набережной. Также установят 120 гранитных тумб и более 400 метров металлического ограждения. Первозданный вид участка будет сохранен. Все липы, растущие там, будут высажены заново.

Ранее мы сообщили о том, что Невский проспект впервые помыли в январе.

Фото: Правительство Петербурга