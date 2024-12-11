Невский проспект впервые помыли в январе

Ранее такую процедуру проводили лишь однажды в феврале, а обычно она начиналась только в марте.

В Петербурге впервые за всю историю проводится зимний промывочный душ на Невском проспекте в январе, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Ранее такую процедуру проводили лишь однажды в феврале, а обычно она начиналась только в марте.

Помимо Невского проспекта, работы охватывают различные районы города: специалисты начали мыть павильоны общественного транспорта, подходы к остановкам, пешеходные переходы и островки безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что уборка остатков снега и наледи продолжается в Петербурге.

Фото: Telegram / Сергей Петриченко