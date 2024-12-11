Уборка остатков снега и наледи продолжается в Петербурге

Для контроля качества уборки проводятся проверки, по результатам которых составляются акты, фиксирующие состояние территории.

В конце предыдущей недели в Петербург неожиданно пришло потепление — температура воздуха не только перешла нулевой рубеж, но и достигла положительных значений, пишет "Петербургский дневник".

Сегодня днём ожидается прогревание до плюс 5 градусов. В связи с изменением погоды коммунальные службы Северной столицы вынуждены адаптироваться, корректируя планы уборки и перераспределяя ресурсы. Об этом сообщил председатель Жилищного комитета Денис Удод во время рабочего визита в ГУЖА Красносельского района.

Поддержание чистоты в городе остаётся приоритетом. Для контроля качества уборки проводятся проверки, по результатам которых составляются акты, фиксирующие состояние территории. При обнаружении недостатков коммунальные службы обязаны незамедлительно их устранить.

Основные задачи, стоящие перед районными жилищными агентствами:

— расчистка дорожек и тротуаров от наледи для предотвращения травмирования жителей;

— уборка мусора, появившегося после таяния снега;

— сбор остатков песка с проезжей части, чтобы минимизировать объём весенних работ.

Ранее мы сообщили о том, что ликвидация подтопления прошла на Пискаревском проспекте.

Фото: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга