Ликвидация подтопления прошла на Пискаревском проспекте

На местности продолжается регулярный мониторинг.

Аварийные бригады Центрального управления региональных дорог и благоустройства, находящегося в ведении Комитета по благоустройству, использовали несколько насосов для откачки воды на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, скопившейся из-за сильных дождей и таяния снега.

Пресс-служба Красногвардейского района сообщила, что вскоре на данном участке установят новые, более мощные насосы, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Планируется также модернизация канализационной насосной станции (КНС).

На местности продолжается регулярный мониторинг. Стоит отметить, что сегодня утром в средствах массовой информации появились сообщения о том, что проспект оказался подтопленным из-за таяния снега и дождя, что значительно осложняло передвижение пешеходов и автомобилистов.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев предупредили об ошибочных счетах на оплату парковки.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района