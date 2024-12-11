Петербуржцев предупредили об ошибочных счетах на оплату парковки

Во время тестирования системы некоторые жители центральных районов могли получить уведомление о необходимости оплатить льготное парковочное разрешение.

Жители центральной части Петербурга 29 января могли обнаружить на портале "Госуслуги" счета на оплату льготного парковочного разрешения.

Как пояснили в СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", это произошло из-за ошибки в системе. Проблема возникла в ходе тестирования функционала.

Во время тестирования системы некоторые жители центральных районов могли получить уведомление о необходимости оплатить льготное парковочное разрешение. Если такое сообщение появилось в вашем личном кабинете на региональном портале госуслуг, просьба не производить оплату и проигнорировать данное уведомление.

Для уточнения любых вопросов, связанных с работой парковочных зон, рекомендуется обратиться по номеру телефона горячей линии Городского центра управления парковками: 417-50-00.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге увеличен максимальный тариф на платную парковку.

Фото: Piter.TV