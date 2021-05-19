Девушку доставили в отдел полиции.

Вечером 19 мая петербуржцы заметили гулявшую голую девушку в центре города. Об этом рассказали сами очевидцы в социальных сетях.

На Восстания гуляла девушка. Прохожие пытались ей помочь, но полиция оказалась быстрее. Автор поста.

Рыжеволосая девушка гуляла по центральным улицам одна. Некоторые граждане решили уточнить у девушки, всё ли у неё хорошо. Однако теперь полиция будет выяснять детали инцидента. Известно, что девушку доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что пьяная петербурженка выступила в роли регулировщика на пересечении улицы Некрасова и Литейного.

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