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Петербуржцы заметили гулявшую голую девушку в центре города

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Девушку доставили в отдел полиции. 

Вечером 19 мая петербуржцы заметили гулявшую голую девушку в центре города. Об этом рассказали сами очевидцы в социальных сетях. 

На Восстания гуляла девушка. Прохожие пытались ей помочь, но полиция оказалась быстрее.

Автор поста.

Рыжеволосая девушка гуляла по центральным улицам одна. Некоторые граждане решили уточнить у девушки, всё ли у неё хорошо. Однако теперь полиция будет выяснять детали инцидента. Известно, что девушку доставили в отдел полиции. 

Ранее мы писали, что пьяная петербурженка выступила в роли регулировщика на пересечении улицы Некрасова и Литейного. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: голая девушка, очевидцы, центр петербурга
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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