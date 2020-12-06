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Пьяная петербурженка выступила в роли регулировщика на пересечении улицы Некрасова и Литейного проспекта: видео

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На данный момент "судьба" девушки неизвестна.

В центре города пьяная петербурженка выступила в роли регулировщика на пересечении улицы Некрасова и Литейного проспекта. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в субботу, 15 мая. 

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как девушка вышла на проезжую часть и "вжилась в роль" регулировщика. Она следила не только за дорожным движением, но и также контролировала передвижение пешеходов. Однако не совсем понятно, нуждались ли петербуржцы в гуманитарной помощи девушки. 

Ранее мы писали, что в Петербурге выросло количество алкомаркетов. 

Видео: Piter.tv 

Теги: литейный проспект, некрасова улица, пьяная девушка, регулировщик
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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