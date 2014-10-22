В Петербурге выросло количество алкомаркетов

В начале 2020 года в Петербурге работало около 1,3 тысячи магазинов спиртного, сейчас их 1,7 тысячи.

К началу мая 2021 года в Петербурге было зарегистрировано 1,7 тысячи специализированных алкогольных магазинов. С января 2020 года количество точек продажи алкоголя выросло на треть. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

В начале 2020 года в Петербурге работало около 1,3 тысячи магазинов спиртного. Причинами роста эксперты называют пандемию COVID-19, из-за которой в городе освободилось много торговых помещений. Также спрос на алкоголь увеличился из-за закрытых во время пандемии заведений общепита.

Дальнейший рост алкогольного сегмента розничной торговли, по мнению экспертов, будет зависеть от предложения на рынке торговых площадей с высокой проходимостью.

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