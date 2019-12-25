Власти сократят время работы рюмочных в Ленобласти

Новые ограничения не позволят распивочным продавать алкоголь после 23 часов.

Законопроект, нацеленный на ограничение времени работы питейных заведений в жилых домах, передан на согласование органам исполнительной власти Ленинградской области. Под действие ограничительной инициативы попадают точки общественного питания, размещающиеся в многоквартирных домах и имеющие лицензию на продажу алкоголя. Согласно проекту закона, время продажи алкогольной продукции в этих точках планируется ограничить до 23 часов. Поскольку именно продажа спиртного является основной услугой данных учреждений, известных также как "наливайки", "рюмочные" и "распивочные", на их работу и клиентуру часто поступают жалобы жильцов.

Сейчас точки общественного питания в жилых домах Ленобласти функционируют круглосуточно, с чем категорически не согласен губернатор региона Александр Дрозденко. Именно по его поручению началась подготовка законопроекта, регламентирующего время работы "рюмочных". Глава области неоднократно называл подобные заведения "рассадниками алкоголизма".

Ранее петербургские депутаты выступали за запрет рюмочных в многоквартирных домах.

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