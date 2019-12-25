Петербургские депутаты поддержали идею запрета работы рюмочных в многоквартирных домах

Функционировать смогут только те заведения, площадь которых составляет минимум 20 квадратных метров.

Петербургские депутаты поддержали законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах и территориях рядом с ними. В первом чтении инициативу одобрили на очередном заседании ЗакСа 29 апреля.

Согласно документу, минимальная площадь зала для обслуживания должна составлять 20 "квадратов", но в последующих чтениях порог могут скорректировать. По словам одного из авторов проекта, депутата Дениса Четырбока, площадь могут немного увеличить в соответствиями с пожеланиями соседей "наливаек". Также парламентарии запросили у профильного ведомства информацию о количестве алкогольных заведений, обустроившихся в жилых домах.

Кроме того, как рассказал Четырбок, в ЗакСе прорабатывают инициативу по запрету выдачи двух лицензий одному заведению, чтобы рюмочные не могли быть одновременно магазином и баром и обходить запрет на ночную продажу алкоголя.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге разогнали по домам 45 уличных нелегальных торговцев и сделали предупреждения открытым кафе и магазинам.

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