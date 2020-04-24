В Петербурге разогнали по домам 45 уличных нелегальных торговцев и сделали предупреждения открытым кафе и магазинам

Сотрудники ККИ провели в городе очередной проверочный рейд.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) провели очередной рейд по Петербург, выявляя нарушителей в период режима повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ 24 апреля.

Как отметили в комитете, в первую очередь торговцам, не захотевшим оставаться дома, разъясняют правила работы в период пандемии и выдают уведомления о возможном наказании. Штрафы становятся лишь крайней мерой, больше всего нарушений сопровождаются предупреждениями. За неделю в ККИ составили 28 административных протоколов и предупредили порядка 200 нарушителей, в пятницу у сотрудников комитета снова был богатый "улов". Открытыми вопреки постановлению правительства были магазин игрушек на улице Котина, парикмахерские на улице Матюшенко и Ланском шоссе, где в момент визита чиновников стригли клиентов, а также точки общепита, канцелярские магазины и еще ряд точек с непродовольственными товарами. Отмечается, что многие работники кафе или магазинов сразу исправили ошибки: повесили объявление о закрытии точки.

Кроме того, в ходе рейда с улиц прогнали 45 нелегальных торговцев фруктами, овощами и корюшкой. У уличных предпринимателей не было разрешения на торговлю и ответственности за работу в период самоизоляции. Столы, ящики, коробки, весы и лотки изъяли.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд приостановил работу фирмы за проведение собеседований.

Фото, видео: пресс-служба ККИ