В Петербурге суд приостановил работу фирмы за проведение собеседований

Один из сотрудников проводил анкетирование кандидатов на должность вопреки распоряжению гендиректора.

Ленинский районный суд Петербурга вынес приостановил деятельность ООО "Фортренд" на 20 суток за совершенное им правонарушение. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, помещение офиса работало вопреки запретам городского правительства, введенным из-за коронавируса.

Отмечается, что 9 апреля фирма в доме №15 на Бородинской улице была открыта и даже проводила собеседования по приему на работу. Как пояснила защита бизнесмена, гендиректор фирмы издал приказ о переходе на дистанционную работу, однако вопреки этому распоряжению один из главных сотрудников организовал анкетирование кандидатов на трудоустройство. Сам провинившийся сотрудник заявил, что дистанционно никак не мог рассмотреть кандидатуры потенциальных работников, поскольку многие якобы не умеют пользоваться гаджетами и программами. О вынесенном руководителем фирмы приказе нерабочих днях сотруднику было известно.

Ранее мы рассказывали, что закусочную на Английском проспекте временно закрыли за продажу бутербродов и водки.

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