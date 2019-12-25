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Закусочную на Английском проспекте временно закрыли за продажу бутербродов и водки
Сегодня, 22:30
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nadezhda_sib

Закусочную на Английском проспекте временно закрыли за продажу бутербродов и водки

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Гендиректор сказал, что не знал о введенных ограничениях.

Ленинский районный суд закрыл закусочную на 20 суток. Подробности рассказала объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В начале апреля в помещении закусочной по адресу Английский проспект, 26А, помещение 1-Н обнаружили розничную продажу 50 граммов водки, двух бутербродов и сока. Общая сумма составила 280 рублей. Таким образом, заведения нарушило запрет, установленный в целях противодействия распространения COVID-19 а Петербурге. 

Гендиректор ООО "Успех" не признал свою вину. По его словам, продажа была на вынос, а об ограничениях он не знал. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники ККИ провели рейд и разъяснительные беседы с индивидуальными предпринимателями. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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